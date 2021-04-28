إصابة رئيس مدينة ابوقرقاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا



وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لرئيس المدينة ومتابعة الحالة الصحية له وقد انتقل العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا،الى مستشفى المنيا الجامعى للاطمئنان على حالة رئيس مدينة ابوقرقاص.



وقد أكد صلاح أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لرئيس المدينة وجارى متابعة الحالة الصحية له.

أصيب الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ابوقرقاص اليوم،اثر حادث انقلاب سيارة خلال جولة تفقدية بالمدينة..تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا،من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوحدة المحلية التابعة لمركز ابوقرقاص،وقد أسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس المدينة ونقله إلى مستشفى المنيا الجامعى.