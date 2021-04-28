Advertisements

إصابة رئيس مدينة ابوقرقاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أصيب الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة ابوقرقاص اليوم،اثر حادث انقلاب سيارة خلال جولة تفقدية بالمدينة..
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا،من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة الوحدة المحلية التابعة لمركز ابوقرقاص،وقد أسفر الحادث عن إصابة الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس المدينة ونقله إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية لرئيس المدينة ومتابعة الحالة الصحية له وقد انتقل العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا،الى مستشفى المنيا الجامعى للاطمئنان على حالة رئيس مدينة ابوقرقاص.

وقد أكد صلاح أنه تم عمل الفحوصات اللازمة لرئيس المدينة وجارى متابعة الحالة الصحية له.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و 27 دقيقة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل - جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان - مفاجأة لـ "محرز"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 16 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 22 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى