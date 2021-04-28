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مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تابع المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد، حملات متابعة إزالة الإشغالات، اليوم الأربعاء، حيث قامت إدارة الإشغالات بالمرور بشارع الحميدي وشارع التجاري والثلاثيني ونهضة مصر وعاطف السادات والشوارع الرئيسية و العرضية بنطاق الحي.

وشنت الحملة بقيادة محمد خلف سكرتير الحي، أحمد الجيار مدير إدارة الإشغالات بالحي، بمعاونة فريق العمل من موظفين وعمال بالإدارة، وتم رفع وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق الحركة المرورية ومرور المواطنين بالشوارع، كما تمت إزالة التند الطائرة بنهر الطريق التي تعوق حركة دخول سيارات الحماية، وكذلك إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية والإطفاء والإسعاف، في حالة الطوارئ.

وتم رفع الفروشات من نهر الطريق بالشوارع الفرعية وتم فتح الشوارع أمام الحركة المرورية، وحركة سير المواطنين وتم كذلك رفع العديد من الإشغالات والكنترات الخشبية والكراسي والمناضد.

وأكد رئيس حي العرب أن الحملات مستمرة بالمرور تباعًا بكل الشوارع والمناطق بنطاق الحى لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات صباحًا ومساءً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم توجيه تحذيرات بعدم وضع أي إشغالات بنهر الطريق لعدم التعرض للإجراءات القانونية.
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد
مع إعلان حالة الطوارئ.. إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية ببورسعيد

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