نائب محافظ القاهرة يتابع صرف تعويضات مواطني العقارات المتعارضة مع محور مسطرد

Advertisements
نائب محافظ القاهرة يتابع صرف تعويضات مواطني العقارات المتعارضة مع محور مسطرد
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:24 م
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، صرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد.
وأوضح نائب محافظ القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، انه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للإسكان، جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية.
يذكر أن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
وأوضح المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن اللقاء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتطوير ولتنفيذ توسعة محور مسطرد.
وأوضح نائب محافظ القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، انه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للإسكان، جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية.
يذكر أن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
وأوضح المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن اللقاء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتطوير ولتنفيذ توسعة محور مسطرد.
Advertisements