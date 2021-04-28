نائب محافظ القاهرة يتابع صرف تعويضات مواطني العقارات المتعارضة مع محور مسطرد

تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، صرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد.



وأوضح نائب محافظ القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، انه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للإسكان، جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية.



يذكر أن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.



وأوضح المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن اللقاء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتطوير ولتنفيذ توسعة محور مسطرد.