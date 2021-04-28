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الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مجلس إدارة نادي إنبي، على عدم تفعيل عقد كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي البترولي، المعار من نادي النجوم، بسبب قيمة العقد المبالغ فيها.

الأهلي يقترب من ضم كريم فؤاد بعد تراجع إنبي

كشف مصدر مسؤول داخل إنبي، عن قرار مسؤولي النادي البترولي بشأن التراجع عن تفعيل عقد كريم فؤاد، وعدم شراؤه نهائيا من نادي النجوم في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأكمل المصدر أن مسؤولي النجوم تمسكوا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد كريم فؤاد، لاسيما وأن الأهلي متواجد بقوة في الصفقة، ومن الطبيعي أن تسعى إدارة النجوم لتحقيق أكبر دخل نادي من الصفقة.

الجدير بالذكر أن اسم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي المعار من نادي النجوم ارتبط بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

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كريم فؤاد المصري الأهلي إنبي

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