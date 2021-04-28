"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 24 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الأربعاء سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه.





وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.384%، فيما بلغ أعلى عائد 13.4%، وسجل أقل عائد 13.299 %.





وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.36 %، في حين سجل أعلى عائد 13.38%، وأقل عائد 13.199%.





وأوضحت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.541 %، في حين بلغ أعلى سعر14.59%، وأقل سعر 14.4%.





كانت المالية قد طرحت سندات وأذون الخزانة اليوم، نظرا لعطلات الخميس والأحد والإثنين المقبلين.