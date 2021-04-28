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مدرب مانشستر يونايتد: دوري السوبر لم يؤثر على مكانة الدوري الأوروبي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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تجاهل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، اليوم الأربعاء، ما يتردد بشأن تراجع بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد محاولة ملاك الأندية تأسيس دوري السوبر، قائلاً إن هدفه الفوز باللقب مرة أخرى.

وانهار مشروع دوري السوبر الأسبوع الماضي في مواجهة ضغوط هائلة من الجماهير وسلطات كرة القدم والحكومات، مما أجبر معظم الأندية المؤسسة على الانسحاب.

وبدأ مانشستر يونايتد هذا الموسم في بطولة دوري الأبطال، قبل الخروج من دور المجموعات لينتقل للدوري الأوروبي الأقل أهمية، لكنه فاز بلقبها عام 2017 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأبلغ سولشار الصحافيين قبل استضافة روما في ذهاب قبل النهائي غداً الخميس: "مرت علينا ليلة رائعة في هذه البطولة من قبل، ينصب تركيزنا على إنهاء الموسم بالاحتفال، بمجرد الخروج من دوري أبطال أوروبا، كان تركيزنا ينصب على بلوغ النهائي".

وأضاف: "ريال سوسيداد وغرناطة فريقان إسبانيان جيدان، وكذلك ميلان وروما يتمتعان بتاريخ رائع، نشعر أننا كنا في منافسة جيدة، وبذلنا مجهوداً كبيراً من أجل المضي قدماً، نحن على بُعد خطوة واحدة من النهائي".

وتابع: "سيكون حلماً تحقق عندما أرفع الكأس مع هذا النادي كمدرب، هذا الموسم طموحنا الفوز باللقب والاحتفال، أدرك ماذا يعني ذلك بالنسبة للمجموعة".

وأغضب سولشار جماهير روما عقب التأهل لقبل النهائي، بقوله إنه لا يعرف الفريق ولم يشاهده من قبل.

وعلقت جماهير النادي الإيطالي لافتات عليها تصريحات سولشار وعليها عبارة "تأكدوا أنه يتذكرنا"، لكن المدرب النرويجي قال إن تصريحاته لا تعني عدم الاحترام.

وقال سولشار: "كان ذلك عقب مباراة دور الثمانية مباشرة، كنت أشعر بالارتياح حينها بعد تأهلنا، شاهدت الفريق لكننا لم نحلله بعمق لمنحه الاحترام الكافي، روما فريق رائع يملك تاريخاً عظيماً، أمتلك قميص فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي في منزلي موقعة منهما، حللنا قدرات الفريق منذ علمنا بمواجهته، ونحن جاهزون".

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