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الأزهري: سيدنا أبو بكر الصديق قام بثلات ملفات عصيبة بعد وفاة الرسول (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ثلاثة ملفات عصيبة.

وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أن هذه أول هذه الملفات كان إنفاذ جيش أسامة لقتال الروم، والثاني كيف تعامل مع الفتن والقلاقل الداخلية، والثالث أنه قام على جمع المصحف الشريف".

وتابع "عندما ظهرت قضية المرتدين بدأ الصحابة تشجع تأخير إنفاذ بعثة أسامة إلى الشام من أجل مقاتلة الروم من أجل ردع المرددين عن الإسلام، ولكن سيدنا أبو بكر اختار أداء هذه المهمة العسكرية وإيصال رسالة ردع وإتمام هذه المهمة حتى لا تتجرأ باقي الأمم على المسلمين".

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