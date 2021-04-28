مصادرة 50 "شيشة" من كافيهات المنيل وزهراء مصر القديمة 

نفذت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، حملة مكبرة، للتفتيش على الكافيهات والمقاهي بالمنيل وزهراء مصر القديمة، وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة (50) من الشيش بالكافيهات بالمنيل وزهراء مصر القديمة.



يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.



تم إيداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

