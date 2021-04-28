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مصادرة 50 "شيشة" من كافيهات المنيل وزهراء مصر القديمة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:43 م
إسماعيل منطاوي
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نفذت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، حملة مكبرة، للتفتيش على الكافيهات والمقاهي بالمنيل وزهراء مصر القديمة، وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة (50) من الشيش بالكافيهات بالمنيل وزهراء مصر القديمة.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
تم إيداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.
تم إيداع المضبوطات وتحريزها مخزن الحي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
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