في الحلقة السادسة عشر من "نسل الأغراب"..أحمد داش وأحمد مالك يتصارعان على ريم سامي

انتهت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول تخلف "عساف" أحمد السقا و"غفران" وزوجته عن حضور عزاء "عزيزة" منة فضالي.



اعتراف"مصطفى" زوج "عزيزة" وقت التحقيق معه أنه ام يكن له يدًا في الهجوم على"علي" دياب ولا على كمين الشرطة الذي يعمل فيه،

وبعدها يتم حبسه لمدة أربعة أيام، وهناك يعلم من والده بخبر وفاة زوجته.



ذهاب زوجة "نميري" مروة الأزلي لتعزيته، ويخبرها أنه كان يخاف ألا تحضر، فتخبره أنها كانت تعتبرها شقيقتها، وعشرة عمرها، وأنها لم ترى شيئـًا في دنيتها سوى الذل والمرض، لتخبره أن "سعادة" محمد مهران لم يحضر بسبب "عساف"، وأنه بسبب ذلك اعتبره قد توفى مثلها، ويُعاتبها على ترك منزلها، وبالفعل تخبر شقيقتها وأولادها بأنها ستذهب للعيش مع زوجها.



انهيار "رغدة" من البكاء بسبب رحيل والدتها، لتخبرها "نجاة" أنها وصتها عليها قبل وفاتها.



انفعال" حمزة" أحمد مالك على شقيقه "سليم" أحمد داش بسبب

"فاطمة" ريم سامي، ويخبره أنه يحبان بعضهم، ثم يتشاجرا معًا بسببها.



اخبار "عساف" أحمد السقا لـ "محفوظ" والد "مصطفى" بأن ابنته

"رغدة" ستقيم عند "نجاة" لأنها تحتاج لأحدًا لكي يراعيها.



اخبار"بكري" عماد زيادة لـ" دهب" نجلاء بدر بأنه سيوافق على زواجها من "عساف "عندما تخبره بمكان ذهب "الأغراب" التي أخذته "شامية" وقت العركة، وأنه سيعيطها نصفه إذا أخبرته بمكانه، وإذا غدرت به فسوف يقتلها.



بكاء "دياب" أثناء حديثه مع والدته عن "عزيزة"، ليخبرها أنه يتعذب بسبب فراقها وأنه يتعذب أيضًا عند رؤيته لإبنتها، ثم يردد "الله يسامحك يا عساف"، فيتضح أنه من رفض زواجها منه.



ذهاب "غفران"، "حسيب"، و"جليلة" ووالدتها سلوى عثمان لمنزل "نجاة"، ويطلب منه أن يتصل بـ"عساف"، لكي يقوم بتخيير "جليلة" بينه وبين "عساف".





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى