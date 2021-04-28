Advertisements

"عين شمس".. بدء الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت نهاية الحلقة السابقة معرفة المقدم أحمد فايز بعملية التخطيط لاغتيال المشير عبد الفتاح السيسي، وسميت الحلقة باسم "عين شمس".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الأختيار2 الأختيار اخباار الفجر الفني

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة علي معلول

منذ 34 دقيقة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ 33 دقيقة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""

بعد قليل.. الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"

"محمد مبروك".. بدء الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2"

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ10 من "الاختيار 2"

بعد قليل.. الحلقة الـ13 من "الاختيار2" على "on"

زكريا يوسف يستدرج عناصر الإخوان.. بدء الحلقة الـ13 من "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى