"عين شمس".. بدء الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2"

بدأت منذ قليل الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت نهاية الحلقة السابقة معرفة المقدم أحمد فايز بعملية التخطيط لاغتيال المشير عبد الفتاح السيسي، وسميت الحلقة باسم "عين شمس".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

