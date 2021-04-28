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ياسمين رئيس تتزوج بالإكراه في ملوك الجدعنة بسبب فضيحتها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد الفضيحة الملفّقة التي طالت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) بأنها تخون خطيبها سريّة (عمرو سعد) مع صديقه سفينة (مصطفى شعبان)، أكمل عنتر (وليد فواز) خطته وتقدّم رسميًا للزواج من فاتن حرفوش، بداعي الحفاظ على سمعتها وشرفها، وتنفيذًا لخطته التي رسمها للزواج منها في النهاية..

وقد وافق سيد حرفوش (محمد التاجي) على عرض عنتر مضطرًا حتى يحافظ على سمعة ابنته، ولكن عندما أخبرها بأنه وافق، تمسّكت فاتن بالرفض، وحاولت توضيح لوالدها وشقيقتها بأنها مؤامرة ضدها، وأنه تم استدراجها إلى منزل سفينة، ولكن لم يصدقها أحد، وأخبرها والدها بأنه لم يعد بإمكانها الرفض بعد الفضيحة التي أصابتها، فكيف ستتصرف فاتن؟ وهل انتهت بالفعل قصة حبها مع سريّة؟

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا

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ياسمين رئيس ملوك الجدعنه مصطفى عمر

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