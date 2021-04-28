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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 | تابع ملخص واحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة.. "زاهي العتال" يغتصب "نجلاء"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:49 م
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16
مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16
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مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 | تابع ملخص واحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة.. "زاهي العتال" يغتصب "نجلاء"

في الحلقة 16 من مسلسل ملوك الجدعنة مازال زاهي العتال مستمر في انتقامه من سرية وسفينة بعدما سلما ابنه سيف  إلى الشرطة على ذمة القضايا التي اتهم فيها.

مسلسل ملوك الجدعنة
اعتدى زاهي العتال على نجلاء شقيقة سفينة بالضرب والاغتصاب بعدما اختطفها في الحلقة الماضية عقب محاولتها قتله لتسببه في قتل ابنتها حبيبة، ثم أمر رجاله بإلقائها في الشارع. 

وقع الخلاف بين كل من سرية وسفينة بعد وقيعة فاتن التي حدثت في الحلقة الماضية، وانفصل كلا منهما عن الآخر، ليواجه مشكلاته بنفسه. 

تقدم عنتر البلطجي للزواج من فاتن حرفوش بعد الفضيحة التي خططها ونفذها لها بمساعدة أم بسنت وابنتها، ووافق والدها لإنهاء الأزمة رغم عدم اقتناعه بما يحدث. 

أخبر سعيد شقيق سرية، ابن عمه وصديقه سفينة باتفاقه مع أم بسنت وأنه السبب في تواجد المخدرات في سيارة الكبدة التي تعمل عليها، وطلب منه عدم التحرك من منزله.

أخبر ضابط الشرطة سفينة بأنهم عثروا على شقيقته نجلاء ونقلوها إلى المستشفى والتقرير الطبي أثبت تعرضها للضرب والاغتصاب. 

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 16 | تابع ملخص واحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة.. "زاهي العتال" يغتصب "نجلاء"

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