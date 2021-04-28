نجاة 3 سيدات من الغرق سقطن في مياه مصرف زراعي ببني سويف

نجت 3 سيدات من الغرق، اليوم الاربعاء، إثر حادث سير وقع نتيجة إنقلاب «تروسيكل» بمياه مصرف زراعي بطريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» بدائرة مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب «تروسيكل» بمياه مصرف زراعي بطريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» بدائرة مركز إهناسيا.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارة تابعة لوحدة إسعاف إهناسيا، لموقع البلاغ، وبمعاونة الأهالي تم إنتشالهم من مياه المصرف، ونقلتهم المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لاجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللأزم.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب «تروسيكل» بمياه مصرف زراعي بطريق «إهناسيا ـ نـنـا» أمام قرية «بسيس» بدائرة مركز إهناسيا، اثناء عودتهم من السوق الإسبوعي بمدينة إهناسيا لمحل إقامتهم، ونتج عنه إصابة 3 سيدات بإصابات متفرقة.



وأكد مصدر طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، أن الحادث نتج عنه إصابة كلٍ من: هويد خميس محمد،30 سنة، بدون عمل، بإشتباه كسر بالساق الأيمن، ونسمة صالح محمود، 40 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفاطمة سيد طه،24 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، جميعهن مقيمات مركز إهناسيا.



وأضاف المصدر، أنه تم اجراء الإسعافات الأولية للمصابات الثلاثة وخضعن للفحوصات الطبية والمعلمية اللأزمة، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى، وتم إحتجازهن بالأقسام العلاجية لإستكمال علاجهن.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقامت وحدة مرور إهناسيا والوحدة المحلية بمتابعة الحادث ورفع أثاره مإعادة الحركة المرورية لطبيعاها على الطريق.

