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ورثة سامسونج يدفعون نحو 11 مليار دولار ضرائب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
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أعلنت عائلة الرئيس الراحل لشركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، أنها تسدد فاتورة ضرائب ميراث ضخمة بقيمة أكثر من 12 تريليون وون كوري (نحو 10.78 مليار دولار).

وتتمتع كوريا الجنوبية بواحد من أعلى معدلات ضرائب الميراث في العالم بنسبة 50%، ويعد ثاني أعلى معدل في العالم بعد اليابان.

وتمت مراقبة قضية الضرائب عن كثب من المستثمرين لأنها قد تؤثر في حصة العائلة في سامسونج.

وقالت عائلة لي كون هي Lee Kun-hee في بيان: إن مدفوعات ضريبة الميراث هي واحدة من أكبر المدفوعات في تاريخ كوريا الجنوبية وعلى مستوى العالم، وتعادل أربعة أضعاف إجمالي عائدات الضرائب العقارية للحكومة الكورية العام الماضي.

وأضافت العائلة: وفقًا لما ينص عليه القانون، تخطط الأسرة لدفع المبلغ الكامل لضريبة الميراث – الذي يمثل أكثر من نصف قيمة إجمالي ممتلكات الرئيس الراحل – على مدى خمس سنوات، بدءًا من شهر أبريل 2021، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتوفي لي كون هي في شهر أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد تطوير مجموعة سامسونغ لتصبح أكبر تكتل في كوريا الجنوبية، وتولى القيادة في عام 1987 بعد وفاة والده، لي بيونج تشول Lee Byung-chul، الذي أسس المجموعة.

وأوضحت وكالة يونهاب أنه من المرجح أن تمول الأسرة ضرائب الميراث من خلال توزيعات الأسهم وقد تحصل أيضًا على قروض بنكية، ولم تكشف الأسرة عن كيفية تقسيم أفراد الأسرة لأسهم الأب.

وذكرت وكالة رويترز في شهر أكتوبر أن لي كون هي كان أغنى مالك للأسهم في كوريا الجنوبية، وتقدر قيمة ممتلكاته بنحو 23.4 مليار دولار.

وتشمل 4.18% من أسهم سامسونج للإلكترونيات العادية و0.08% من الأسهم الممتازة و20.76% في Samsung Life Insurance و2.88% في Samsung C&T و0.01% في Samsung SDS.

وقالت الأسرة أيضًا: إنها تتبرع بتريليون وون للرعاية الصحية والأسباب الطبية، إلى جانب التبرع بمجموعته من التحف واللوحات – ما يقرب من 23000 قطعة – إلى المتحف الوطني الكوري والمنظمات الثقافية الأخرى.

وتُعد سامسونغ أكبر شركة تشايبول في كوريا الجنوبية – أو تكتلات كبيرة مدارة عائليًا لعبت تاريخيًا دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتتحكم هذه الشركات، التي تشمل مجموعة هيونداي موتور ومجموعة SK، في شبكات واسعة من الشركات من خلال هيكل عقد دائري وتتجاوز سيطرتها عادة حقوق التدفق النقدي.

ويعني هذا أن العائلات غالبًا ما تمارس تأثيرًا لا داعي له في شركات المجموعة بالرغم من إن حصصها المباشرة الصغيرة نسبيًا.

وحكمت محكمة كورية جنوبية في شهر يناير على وريث سامسونج، جاي واي لي Jay Y. Lee، بالسجن لمدة عامين ونصف.

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