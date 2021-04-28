زيارة زكريا يونس لـ"رشا" زوجة محمد مبروك..أحداث الحلقة الـ16 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وزار زكريا يونس "كريم عبد العزيز"، "رشا" زوجة الشهيد محمد مبروك وتحدثت معه عن خيانة محمد عويس له قائله: "عويس هو اللي سلمه حسبي الله ونعم الوكيل ده صحبه أنا مش مصدقة في حد يسلم صاحبه".



وسأل زكريا يونس "رشا" عن حالتها المادية فردت قائله: " الحمد لله مش محتاجة حاجة..محتاجة ادور على شغل الفترة اللي فاتت كانت صعبة"، وانهارت في البكاء فقال لها "يونس": "انا عايزك تشدي حيلك الأولاد مينفعش يشوفوكي بالمنظر ده".





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



