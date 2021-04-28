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طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة علي معلول

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من إصابته الأخيرة.

 

ويغيب معلول عن فريقه منذ مباراة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأخيرة، بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية.

 

وأكد أبوعبلة، أن معلول سوف يشارك في التدريبات الجماعية، خلال أسبوعين عقب نهاية برنامجه التأهيلي والعلاجي.

 

وتأتي تصريحات طبيب الفريق، لتكشف إمكانية استمرار غياب اللاعب، حتى مواجهة الزمالك، المقرر لها يوم 10 مايو المقبل في قمة الدوري المصري الممتاز.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم الجمعة على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

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