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ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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تلقي نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة، وذلك قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام  في الخامس من مايو المقبل بملعب ستامفورد بريدج.

ويمكن أن يغيب مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن فريقه أمام تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم استدعاؤه لمراقبة انتخابات محلية في مدريد.

وذكرت صحيفتا "ألموندو" و"ماركا" يوم الأربعاء أن مارسيلو تم اختياره ليكون ضمن المراقبين بمركز اقتراع للانتخابات، التي ستقام يوم 4 مايو قبل يوم واحد من المباراة وعندما يسافر الريال إلى لندن وفقا لقواعد البطولة.

ووفقا لصحية "ألموندو"، فإن القسم القانوني بالنادي والطاقم الخاص باللاعب يعملان على إعفاء مارسيلو من مهامه، ولكن الاستئناف قوبل بالرفض حتى الآن.

من الممكن لمارسيلو أن يسافر في نفس يوم المباراة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح له بفعل هذا أم لا . وتعنى المشاركة ضمن هيئة العاملين بمركز اقتراع ترك فقاعة الفريق ضد جائحة فيروس كورونا.

وتعادل الريال مع ضيفه تشيلسي 1-1 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي.

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