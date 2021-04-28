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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قنا
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:01 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة قوص، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة قوص، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بمدينة قوص، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
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