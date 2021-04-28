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برلمانية: ترسيخ أسس نظام التعليم الياباني في مصر أصبح ضرورة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير منظومة التعليم، حيث اجتمع بالخبراء اليابانيين المشرفين علي منظومة المدارس المصرية اليابانية للتعرف على تجربتهم منذ بدء عملهم في مصر، مؤكدة أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يضع على رأس اولوياته استراتيجية بناء الانسان وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وأكدت صبورة، خلال البيان الصادر لها، على الجهد الكبير المبذول من قبل الخبراء اليابانيين في المشروع القوميون المدارس المصرية اليابانية الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء، من خلال اتباع نظام تعليمي شامل يوازن بين الشق الأكاديمي، وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على ترسيخ أسس نظام التعليم الياباني في مصر خاصة وأنه يهدف إلى بناء وصقل شخصية الأطفال ورفع مستوى رغبتهم في التعلم، والعمل الجماعي، والقيادة، واكتساب مهارات التفكير الإبداعي والقدرة على تحقيق الأهداف.

وأضافت النائبة، ان منظومة التعليم المصري بداية من الابتدائية حتى الاعدادية والثانوية شهدت طفرة ونقله نوعية وفريدة في عهد الرئيس السيسي.

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