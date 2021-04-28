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الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2" تشهد أحداث يوم 28 مارس بعين شمس

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث.

و كانت من أحداث الحلقة مظاهرات يوم 28 مارس عام 2014، والتي استشهد فيها عدد من رجال الأمن وصحفيتان وشهدت الحلقة فيديوهات حقيقية من أحداث هذا اليوم، ومن جنازة الصحفيتان.

واستعرض زكريا يونس للواء رفعت، ما يفعله عناصر الإخوان في هذه الفترة حيث يخططون لإنشاء أزمة اقتصادية في مصر.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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