Advertisements

حريق يلتهم 7 أفدنة قصب بقفط جنوب قنا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 7 أفدنة من قصب السكر في قرية أم المؤمنين بمركز قفط، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 7 أفدنة من قصب السكر في قرية أم المؤمنين بمركز قفط، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الزراعات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

أخبار تهمك

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة علي معلول

منذ 40 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 16 ساعة

يؤخذ عن طريق الفم.. كل ما تريد معرفته عن دواء فايزر المضاد لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي المقبلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ 39 دقيقة

هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى