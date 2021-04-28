حريق يلتهم 7 أفدنة قصب بقفط جنوب قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 7 أفدنة من قصب السكر في قرية أم المؤمنين بمركز قفط، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الزراعات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 7 أفدنة من قصب السكر في قرية أم المؤمنين بمركز قفط، في محافظة قنا.