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هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن الفترة الحالية من السنة تعتبر الأصعب نتيجة أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الشديدة من ارتفاع وانخفاض متتالي في درجات الحرارة بالإضافة إلى الرياح المتربة وهي عوامل تساعد على نشاط الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

وتابع "الناظر"، خلال منشور نشره على صفحته الشخصية على "فيسبوك"،: "وفي نفس الوقت لها تاثير سلبي على الجهاز المناعي للإنسان، ويستمر الربيع حتي ٢٠يونيو ولهذا متوقع علميًا أن يستمر معدل حالات الاصابات الجديدة في الارتفاع التدريجي يوميا إلى أن يصل ذروته تقريبا في أواخر مايو باذن الله، ثم يحدث ثبات وعدم زيادة ويستمر هذا الثبات حتى الأسبوع الثالث تقريبا من يونيو".

واستكمل: "فيبدأ فصل الصيف جغرافيا يوم ٢١ يونيو وعنده يبدأ انخفاض تدريجي في الإصابات الجديدة يوم بعد يوم بمشيئة الله خلال يوليو حتى نصل إلى أقل معدل إصابات خلال شهر أغسطس وسبتمبر نتيجة ثبات الحرارة الشديدة وارتفاع الرطوبة، وإلى حين ذلك علينا أن نتمسك بمنتهى الشدة والحرص بجميع الإجراءات الاحترازية والسعي لتناول اللقاحات".

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