تشتد غدا.. تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها مصر

بين الحين والآخر، تشهد مصر موجات حارة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكنها سرعان ما تنكسر تلك الموجات، بعد انخفاض درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.



ومن المقرر أن تشهد الايام المقبلة تقلبات وتذبذبات فى درجة الحرارة، صعودا وهبوطا، وهو ما سبق وأعنه خبراء الأرصاد الجوية، الذين أكدوا أن فصل الربيع وإن كانت حالة الطقس فيه تشهد تحسنا ملحوظا عن فصل الشتاء الذى يسبقه، إلا أنه يشهد موجات من التقلبات بين الحين والآخر، لذا يجدد خبراء الأرصاد التحذير من تخفيف الملابس، لحين استقرار الأحوال الجوية.



وفى حين شهدت مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا آخر، بداية من غدا الخميس، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.



ويرجع السبب وراء ارتفاع درجة الحرارة على جميع الانحاء، غدا الخميس، بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الخميس 29 أبريل 2021، وحتى يوم الثلاثاء 4 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



ترتفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.



يوم الخميس 29 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 30 أبريل 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



يوم السبت 1 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ووالسواحل الشرقية وجنوب سيناء.



يوم الأحد 2 مايو 2021:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.



يوم الإثنين 3 مايو 2021:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.



يوم الثلاثاء 4 مايو 2021:

- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.