4 آلاف حقيبة أدوية للمرضى والمخالطين.. "الصحة" تعلن الحرب على كورونا في سوهاج

تبذل الدولة المصرية جهودًا مضنية لاحتواء جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، إذ أصيب ما يقرب من 149 مليون شخص في شتى دول العالم، بينما توفي أكثر من 3 ملايين آخرين.





وفي ظل ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال الفترة الماضية، ومع دخول مصر في موجة ثالثة من الجائحة، تكثف وزارة الصحة والسكان جهودها لاحتواء الأزمة، والحد من انتشار المرض، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات، التي ارتفعت خلال الأسبوع الوبائي الحالي، إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ1248 حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريبا.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها أبرز جهود وزارة الصحة والسكان لمواجهة كورونا في سوهاج:





توعية 163 ألف مواطن بالإجراءات الاحترازية





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ163 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، في 11 مركزًا بمحافظة سوهاج، وذلك منذ 20 أبريل الحالي وحتى اليوم، مشيرة الي إستمرار تقديم التوعية الصحية لجميع المواطنين بالمحافظة، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم نشر 100 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز المنشأة، وأخميم، والبلينا، وساقتلة، ودار السلام، وطهطا، ومدينة سوهاج، والمراغة، وجرجا، وطما، وجهينة، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، لتوعية 38 ألفا، و548 أسرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.





وأضافت الوزارة أنه تم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة "المساجد والكنائس"، والأراضي الزراعية، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم توزيع مستلزمات وقائية من كمامات ومطهرات على المواطنين.





تقديم الخدمة الطبية لـ4 ملايين و500 ألف مواطن

وأشارت الوزارة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ4 ملايين و500 ألف مواطن بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





صرف 4 آلاف حقيبة أدوية للمرضى والمخالطين

وأكدت الوزارة أنه منذ بداية الجائحة، تم صرف 4 آلاف، و53 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، مشيرًا إلى مضاعفة فرق العزل المنزلي لمتابعة الحالة الصحية للمرضى وتوجيه الحالات التي تحتاج رعاية طبية مقدمة إلى المستشفيات.





زيادة مستشفيات العزل

وأضافت الوزارة أنه تم زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بسوهاج إلى 17 مستشفى، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية بسوهاج مميكنة لمتابعة توزيع المرضى على المستشفيات حسب الحالة المرضية ونسب الإشغال بكل مستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لهم.





إمدادات طبية

ولاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، تم إرسال إمداد طبي عاجل خلال الأسبوع الماضي إلى محافظة سوهاج، شمل 160 جهاز مولد أكسجين، و19 جهاز تنفس صناعي، و80 سرير رعاية مركزة، و40 جهار مونيتور، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و271 سريرا داخليا.



