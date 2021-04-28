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أحداث وتفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:16 م
مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى
مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى
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مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى .. انطلقت أولى حلقات العمل الدرامي المنتظر الذي يقدمه الفنان يوسف الشريف اليوم الأربعاء، والتي نالت إعجاب الكثيرين.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وشهدت أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى إثارة في بدايتها، ما لفت انتباه الجمهور، حيث بدأت بوجود النجم سيوسف الشريف الذي يجسد شخصية "الدكتور ياسين" على البحر.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

ويعمل "الدكتور يس" كيوتيوبر، وهو ما ظهر في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى حيث وقف على البحر وهو يبث فيديو لايف شاركه مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخص مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وتضمن الفيديو المصور ليوسف الشريف، خلال مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى انتشار فيروس مخيف بين الناس يظهر من تصرفاتهم، داعيا المتابعين إلى توخي الحذر منه.

ظهور فيروس في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وأوضح يوسف الشريف "الدكتور يس"، أن أعراض الفيروس الخطير تتضمن حدوث خلل في الأعصاب وذهول، بينما ذهب يس إلى فتاة سمعها تصرخ.

مفاجأة في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وتفاجأ الدكتور يس بمحاولة رجل عجوز ضمن أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى الانتحار، ما وضعه في حالة ذهول كبيرة، حيث أنقذه يوسف الشريف ومنعه من الانتحار.

شخصيات مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وبين مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى أن "يس" الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف الشريف هو طبيب جراحة، متزوج من النجمة آيتن عامر التي تقوم بدور صحفية.

أعراض الفيروس في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وأكد يوسف الشريف خلال أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى على وجود فيروس قوي ومنتشر بشكل كبير، ويجعل المصابين يتحولون لكائنات مخيفة، ويرددون نفس الكلام والعبارات في حديثهم.

ظهور اللقاح في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وصنعت شركة أدوية في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى يعمل لديها يوسف الشريف لقاحاً لفيروس غير موجود، وأن هناك ٨ فروع في العالم للشركة التي يعمل فيها تقوم بإنتاج هذا اللقاح، ويتم تصديره للخارج.

ابنة يس في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

وانتهت أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى بشعور الدكتور "يس" يوسف الشريف، بالخوف على ابنته، ولاسيما بعد معرفته أنها ترعى شخص مصاب بفيروس "كوفيد-25".

مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

ويعرض مسلسل كوفيد 25 الذي عرضت أولى حلقاته اليوم، في الأيام المتبقية من رمضان، على قناة  ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.
 
أبطال مسلسل "كوفيد 25"

يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم  وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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