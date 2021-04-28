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الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على زيادة وعي المواطنين بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من خلال فرق التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الصحة والإسكان التي يصل تعدادها لـ 5 آلاف مثقف صحي، و15 الف زائرة صحية ترتدي زي مخصص وبحوزتهم أجهزة تابلت تم ربطها بقواعد بيانات 100مبادردات الصحة العاملة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن فرق التواصل المجتمعي تتواجد في اماكن متعددة في انحاء الجمهورية، خاصة في المواصلات العامة ومترو الأنفاق والكنائس والمساجد وصالونات الحلاقة، من أجل تثقيف المواطنين بالمجال الصحي بشكل عام، وامدادهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن فرق التواصل المجتمعي كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية في تقديم التوعية حول الكشف المبكر عن امراض الثدي، والتقزم، والأمراض المزمنة، كما أن هذه الفرق ساعدت في حل مشكلة التكدس على مراكز اللقاح، وتنظيم دخول المواطنين للمراكز للحصول على لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة إنتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة، لتقديم التوعية والتثقيف الصحي، والاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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