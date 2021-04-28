عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية





أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الزمالك في التعاقد مع ظهير أيمن قوي، بسبب عدم القناعة بمستوى التونسي حمزة المثلوثي، والذي لم يقدم أوراق اعتماده، حتى الآن.





ومن المقرر أن تتم الصفقة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا من خلال قيام سيراميكا بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد إعارة رجب بكار من صفوف بيراميدز، ليصبح ملكًا له، على أن يقوم بعدها الفارس الأبيض بشرائه من صفوف فريق سيراميكا وحسم الاتفاق على كل شيء.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أثنى على مستوى رجب بكار، واعتبره مكسبًا للفريق.





وفي سياق متصل، وضع مسئولو نادي الزمالك سقفًا للفئة الأولى داخل الفريق، بما لا يتجاوز الـ8 ملايين جنيه في الموسم الأول للفئة الأولى داخل الفريق، وذلك بما يتماشى مع الظروف المالية للنادي.



