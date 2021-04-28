رئيس الوزراء الهندي يناقش تطورات جائحة كورونا في مكالمة مع بوتين









أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بنتائج مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة تطورات الأوضاع الخاصة بجائحة كورونا، واصفا المكالمة بالرائعة.

وكتب مودي على صفحته في «تويتر»: «أجريت اليوم مكالمة رائعة مع صديقي فلاديمير بوتين، لقد ناقشنا تطور الأوضاع الخاصة بكوفيد-19، وشكرت الرئيس بوتين على الدعم والمساعدة التي تقدمها روسيا للهند في مكافحة الجائحة».

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية، إن الزعيمين أشادا بمواصلة التعاون بين بلديهما في مجال مواجهة جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، نقلا عن وكالة نوفوستي الروسية.

وأضافت أن الرئيس الروسي رحب بموافقة الهند على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد كورونا، مع إشارة الجانبين إلى أن اللقاح الروسي سيتم إنتاجه في الأراضي الهندية لاستخدامه في البلدين ودول أخرى.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن 22 طنا من مستلزمات مكافحة كورونا ستصل اليوم الأربعاء من روسيا إلى الهند، بينها معدات لتوليد الأكسيجين وأجهزة للتنفس الاصطناعي وأدوية.