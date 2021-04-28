مستثمر جديد يتحرك لشراء نادي أرسنال

قال الملياردير السويدي دانييل إيك مؤسس والرئيس التنفيذي لخدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى اليوم الأربعاء، إنه وفر التمويل اللازم لاختبار نية مالك آرسنال ستان كرونكي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبيع النادي اللندني.

وقال ستان وجوش كرونكي ملاك نادي آرسنال أمس الثلاثاء، إنهما ملتزمان "بنسبة 100%" مع النادي، ولا ينويان بيع أي حصة ولم يتلق أي منهما عرضاً للبيع ولن يقبلا بأي عروض.

وتظاهر الآلاف من مشجعي النادي اللندني خارج ملعب الإمارات ضد ملاك النادي قبل الخسارة 0-1 أمام إيفرتون يوم الجمعة الماضي في الدوري، لكن كرونكي قال إنه لن يرحب بأي عرض لبيع النادي.

وجاءت احتجاجات الجماهير عقب انضمام النادي إلى 11 نادياً أوربياً لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، ما دفع إيك، مشجع آرسنال منذ 30 عاماً، لطرح فكرة شراء النادي.

وقال إيك لمحطة سي.إن.بي.سي الاقتصادية التلفزيونية: "أريد بناء الثقة مع الجماهير وجذبها للنادي مرة أخرى، أنا جاد للغاية بشأن عرض شراء آرسنال، وفرت الأموال اللازمة لذلك، أريد أن أقدم ما أعتقد أنه عرض مقنع للغاية لملاك النادي وأتمنى أن يستمعوا له".

وكان آرسنال، الذي تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني وفقاً لمجلة فوربس، ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب من المشروع الذي أثار عاصفة من الاحتجاجات من الجماهير واللاعبين والحكومة البريطانية.

ويحتل النادي اللندني المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي وبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي.