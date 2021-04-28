Advertisements

الحديدي يكشف دور "الأزهر للفتوى الإلكترونية" في مواجهة الأفكار المتطرفة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن دور المركز في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وقال "الحديدي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء إن مركز الفتوى الالكترونية بالأزهر يخاطب العالم بـ13 لغة ويقدم تفسيرًا سليمًا للقرآن باللغات الأجنبية.

وأضاف أن علماء الدين في المركز يجيدون اللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى لمواجهة الفكر بالفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتابع "الفتوى ترتبط بالزمان والمكان والأحداث والأشخاص، وجهات تقديم الفتوى لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض، ويوجد فتاوى خاصة لا نجيب عليها علنا ولا نصدر بشأنها بيانات".

واستطرد "سبق وتلقينا اتصالا من دولة أجنبية ليسأل سائل عن رغبته في القتال، والبعض يقتطع آيات كتاب الله من سياقها وقد نناقش أي سائل لساعات بدون يأس أو كلل".

أخبار تهمك

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ 34 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ ربع ساعة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى