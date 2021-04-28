الحديدي يكشف دور "الأزهر للفتوى الإلكترونية" في مواجهة الأفكار المتطرفة

كشف الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن دور المركز في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة.



وقال "الحديدي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء إن مركز الفتوى الالكترونية بالأزهر يخاطب العالم بـ13 لغة ويقدم تفسيرًا سليمًا للقرآن باللغات الأجنبية.



وأضاف أن علماء الدين في المركز يجيدون اللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى لمواجهة الفكر بالفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وتابع "الفتوى ترتبط بالزمان والمكان والأحداث والأشخاص، وجهات تقديم الفتوى لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض، ويوجد فتاوى خاصة لا نجيب عليها علنا ولا نصدر بشأنها بيانات".



واستطرد "سبق وتلقينا اتصالا من دولة أجنبية ليسأل سائل عن رغبته في القتال، والبعض يقتطع آيات كتاب الله من سياقها وقد نناقش أي سائل لساعات بدون يأس أو كلل".

