بعد مرور 100 يوم| هل نفذ "بايدن" وعود حملته الانتخابية؟

منذ 100 يوم بالتمام، دخل جوزيف بايدن إلى المكتب البيضاوي بعد انتخابات حامية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كانت هناك مواجهات شرسة كثيرة بين كلا من بايدن وترامب للاقتناص بفترة جديدة داخل البيت الأبيض، حيث أنه في النهاية سطر التاريخ اسم "جو بايدن" ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وقبل أن يدخل بايدن إلى المكتب البيضاوي كان قد أدلى بالعديد من الوعود وتنفيذها خلال 100 يوم وكانت هناك العديد من الملفات الشائكة، فهل نرى أن بايدن قد حقق وعوده أم لا.

100يوم لبايدن في المكتب البيضاوي

كما ذكرنا أن الرئيس الأمريكي بايدن قد أدلى بالعديد من الوعود خلال حملته الانتخابية وتحقيقها للشعب الأمريكي، وكانت هناك مواجهات حاده بسبب العديد من الملفات الشائكة.

وخلصت الإذاعة الوطنية الأمريكية في تقرير لها نشرته على موقعها الاكتروني بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو باين كان قد حقق الكثير من الوعود التي أدلى بها أثناء حملته الانتخابية.

فكانت من بين الملفات هي التصدي لجائحة كورونا ومحاولة السيطرة عليها وهذا بالفعل ما تحقق بشكل كبير وكذلك النعوض بالاقتصاد الأمريكي والذي حقق فيه ولو جزء صغير.

وهناك ملف آخر فشل فيه الرئيس الأمريكي الحالي وهو ملف الهجرة والتي بدورها أصبحت أحد الملفات والتي تشكل نقط ضعف وفقا لاستطلاعات الرأي.

أما عن السياسة الخارجية، فابتعد بايدن عن نهج ترامب الانفرادي وراح يسلك أسلوبا متعدد الأطراف.

فأشارت وسائل الإعلام إلى تضرر سمعة الولايات المتحدة خلال فترة عهد ترامب وبشكل خاص بين الحلفاء ولكن ذلك على عكس فترة بايدن.

وعود أوفى بها بايدن

هناك العديد من الوعود التي أوفى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي وعد بها خلال حملته الانتخابية والتي من بينها ما يلي:

· تشكيل فريق عمل خاصة بكورونا وإطلاق خطة توزيع اللقاحات على الشعب الأمريكي

· خطة التحفيز الاقتصادية التي قدرت بنحو 1.9 تريليون دولار.

· بعد انسحاب ترامب منها، انضم بايدن لمنطمة الصحة العالمية من جديد والاحتفاظ بالدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية.

· بعد انسحاب ترامب من مؤتمر المناخ، عقد بايدن قمة خاصة بالتغير المناخي

· إلغاء حظر السفر عن رعايا دول أغلب سكانها من المسلمين والتي تعتبر أول قرار لبايدن بعد دخوله المكتب البيضاوي وكان قد فرضه ترامب

· جعل بايدن أمريكا رائدة عالميا في مجال مكافحة التغير المناخي

وعود لم يوفي بها بايدن حتى الآن

هناك العديد من الوعود التي لم يوف بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي وعد بها خلال حملته الانتخابية والتي من بينها ما يلي:

· الخفض الضريبي للشركات والتي أقرها ترامب

· قانون العدالة الآمنة والمسؤولة

· تعزيز حق الشعب الأمريكي في المشاركة بالانتخابات

· تشريع يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على الجنسية الأمريكية