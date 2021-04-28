مدير بحيرة البردويل: حققنا أعلى انتاجية في الاسماك منذ 20 عامًا بفضل القوات المسلحة

وجه المهندس شكري سالمان، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، على إعادة افتتاح بحيرة البردويل أمام الصيادين بشمال سيناء.



وتابع "سالمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء،: "الدولة أهتمت بشكل بالغة على تنمية بحيرة البردويل خلال المرحلة السابقة، مما أدى لمردود عظيم على قطاع الصيد".



ولفت إلى أن هذا الموسم حقق أعلى انتاجية منذ 20 عامًا بفضل التعاون المستمر مع قوات حرس الحدود لتامين المسطح المائية خلال فترة غلق البحيرة التي تعتبر راحة ببيولوجية للبحيرة"

