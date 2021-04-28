رفع 15 طن قمامة ومخلفات بقري المنيا

شنت الوحدة المحلية بالمنيا،حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من جانب الطرق والشوارع ومتابعة أعمال النظافة بنى محمد سلطان الوردية المسائية ( عمارات الاوقاف، شوارع عزبة جارحى، طريق مصر أسوان الزراعى).



وقال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان إنه تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

