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منة فضالي تتصدر تويتر بعد وفاتها في "نسل الأغراب"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدرت الفنانة منة فضالي، تويتر بعد مشهد وفاتها في مسلسل "نسل الأغراب" وأشاد به عدد كبير من رواد المواقع.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

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