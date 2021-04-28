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زكريا يونس يصل لأهم مخطط للعمليات الإرهابية..انتهاء الحلقة الـ16 من "الاختيار2"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة تحقيقي زكريا يونس، مع "ربيع" والذي يجمع الأموالي ليعطيها لـ"أبو عبيدة" أحد أهم عناصر الإخوان والمنظم لجميع العمليات والممول لها..

وجاء في التحقيق ما هدد زكريا يونس "ربيع" به: "انت بتدي الفلوس لأبو عبيدة مباشرة ديه فيها اعدام"، فأخبر "ربيع"، زكريا يونس بتواصله مع أبو عبيدة كل شهر على "التليجرام" ويقابله في حديقة بدر ليعطيه الأموال، مما جعل رجال مكافحة الإرهاب يندسون في الحديقة أثناء لقاء أبو عبيدة بـ"ربيع"، وذلك يوم 14 أغسطس عام 2014.

ومن المتوقع في الحلقة القادمة أن يتم القبض على "أبو عبيدة".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.




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