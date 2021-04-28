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نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال محمد حشيش، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن نجله يوسف طالب بالفرقة الثانية كلية سياسة واقتصاد، وكان لاعبا في النادي الأهلي وحاليا انتقل إلى نادي بيراميدز.

وأضاف محمد حشيش خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يعامل أبنائه الأربعة كأصدقائه والعلاقة بينهم مختلفة ورائعة، كما أن العلاقة بين الأبناء جيدة رغم أنهم من زوجتين مختلفتين.

وتابع: أنه كان ضمن المنتخب الأول الذي يحصد كأس أفريقيا للناشئين في مصر، موضحا أنه المنتخب المصري في ذلك الوقت كان "الواحد بيعتز بيه لأنه كان بيضم لاعبين أصبحت نجوم كبار مثل طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وخالد القماش، موضحا أن المنتخب المصري في وقت من الأوقات أقل إمكانية واستعدادات، ورغم ذلك كان يحقق بطولة أفريقية، وذهبنا إلى كأس العالم للناشئين في أستراليا، كأول فريق مصري يشارك في هذه البطولة.

ولد محمد حشيش بحي عابدين عام 1962، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1983.

سطر محمد حشيش تاريخه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي و لمعت نجوميته خلال فترة الثمانينيات و كانت أولي رحلاته عام 1981 في البولة الأفريقية ضد فريق الأشغال الصومالية والتي أعتبرها من أصعب اللقاءات التي خاضها وسط حرب أهلية بالصومال.

تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.

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