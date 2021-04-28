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نجم الأهلي السابق: حسن حمدي ومصطفى يونس قدوتي ومثلي الأعلى

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال محمد حشيش نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن محمود السايس أول من اكتشفه في النادي الأهلي ودربه، ثم دربه الكابتن هاني مصطفى في منتخب مصر للناشئين والنادي الأهلي، مضيفا: "لعبت مع جيل استحوذ على جميع البطولات المحلية والإفريقية، حيث شاركت في أول بطولة يحصل عليها النادي الأهلي بطولة الأندية للأبطال أمام كوتوكو و3 بطولات أبطال كؤوس، وأبطال الدوري".

وتابع محمد حشيش خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكابتن حسن حمدي ومصطفى يونس قدوتي ومثلي الأعلى وكنت أتنمي أكون زيهم، لافتا أنه يعشق النادي الأهلي منذ نعومة أظافره.

وأضاف نجم الأهلى، أنه كان ضمن المنتخب الأول الذي يحصد كأس أفريقيا للناشئين في مصر، موضحا أنه المنتخب المصري في ذلك الوقت كان "الواحد بيعتز بيه لأنه كان بيضم لاعبين أصبحت نجوم كبار مثل طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب وخالد القماش وحمادة صدقي وآخرين.

ولد محمد حشيش بحي عابدين عام 1962، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1983.

سطر محمد حشيش تاريخه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي و لمعت نجوميته خلال فترة الثمانينيات و كانت أولي رحلاته عام 1981 في البولة الأفريقية ضد فريق الأشغال الصومالية والتي أعتبرها من أصعب اللقاءات التي خاضها وسط حرب أهلية بالصومال.

تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.

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