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الطاقة الأميركية: ارتفاع مخزونات الخام وانخفاض نواتج التقطير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 28 أبريل إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، لكن دون المتوقع مع زيادة أنشطة المصافي، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير بفعل طلب أقوى.

وزادت مخزونات الخام 90 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 23 أبريل نيسان إلى 493.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 659 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 253 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، لتصل معدلات تشغيل المصافي إلى 85.4% من الطاقة، ذروتها منذ مارس من العام الماضي.

وزادت مخزونات البنزين 92 ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 508 آلاف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.3 مليون برميل إلى 139.1 مليون برميل، في مقابل توقعات لتراجع قدره 648 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 4.08 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى له منذ ديسمبر، بينما انخفض إنتاج الخام 100 ألف برميل يوميا إلى 10.9 مليون برميل يوميا.

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