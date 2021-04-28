محمد حشيش: الأهلي استغنى عني لهذا السبب









قال محمد حشيش، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه لعب للنادي الإسماعيلي لمدة 3 أشهر، ثم عاد لفريقه الأصلي الأهلي حين احتاجه، حيث أن الأهلي هو بيتي الأول الذي ترتبيت فيه.





وأضاف محمد حشيش خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأهلي استغنى عنه لوجود لاعبين كبار لديه في ذلك الوقت، وقد انتسبت للنادي لفترة طويلة دون قيد، ثم توجهت للإسماعيلي، وحين ذهبت للدراويش، الأهلي طلب عودتي مرة أخرى بسرعة.





وعن حياته الشخصية، قال "حشيش" إن الكثير من الأشخاص والأصدقاء لا يعرفون أن عالمة الذرة المصرية سميرة موسى تكون "خالته" شقيقة والدته، وهي التي تم اغتيالها في أمريكا عام 1952، موضحا أن جده توقع بأن تكون الدكتورة سميرة موسى عالمة كبيرة، وكان لها في ذلك أمثلة، حيث كانت تقرأ الجريدة مرة واحدة فقط، فتحفظه، بالإضافة إلى أنها كانت تحصل على الترتيب الأول في الدراسة.





ولد محمد حشيش بحي عابدين عام 1962، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1983.

سطر محمد حشيش تاريخه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي و لمعت نجوميته خلال فترة الثمانينيات و كانت أولي رحلاته عام 1981 في البولة الأفريقية ضد فريق الأشغال الصومالية والتي أعتبرها من أصعب اللقاءات التي خاضها وسط حرب أهلية بالصومال.





تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.



