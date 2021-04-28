محافظ المنيا يطمئن على رئيس مدينة أبوقرقاص بعد تعرضه لحادث مروري

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، للإطمئنان علي حالته الصحية بمستشفي المنيا الجامعي إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدي إلي إصابته بعض الكسور والكدمات.



رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.



وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.

