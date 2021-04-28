Advertisements

محافظ المنيا يطمئن على رئيس مدينة أبوقرقاص بعد تعرضه لحادث مروري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، للإطمئنان علي حالته الصحية بمستشفي المنيا الجامعي إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدي إلي إصابته بعض الكسور والكدمات.

رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.

وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.

أخبار تهمك

هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ 37 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى