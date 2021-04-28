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محافظ المنيا يطمئن على رئيس مدينة أبوقرقاص بعد تعرضه لحادث مروري
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:56 م
أحمد الخميسي
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زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، للإطمئنان علي حالته الصحية بمستشفي المنيا الجامعي إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدي إلي إصابته بعض الكسور والكدمات.
رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.
وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.
رافق المحافظ الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن.
وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية لرئيس المدينة، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة سالما لمباشرة مهام عمله.
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