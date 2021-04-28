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بيراميدز يهزم نامونجو في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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فاز فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على ضيفه نامونجو التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء على استاد الدفاع الجوي فى اللقاء الأخير من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف المباراة الوحيد إبراهيم عادل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الدقيقه 65 من زمن المباراة، في لقاء متوسط الأداء من قبل الفريقين.

ودخل بيراميدز اللقاء و هو ضامن الصعود لدور ربع النهائي و بهذه النتيجة يصعد بيراميدز  برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 6 مواجهات في الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة ، بينما يحتل نامونجو التنزاني المركز الأخير بدون نقاط.

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