أحمد كريمة يكشف حكم تجسس الزوجة على هاتف زوجها (فيديو)

قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تجسس الزوجة على هاتف زوجها ممنوع شرعًا، وهذا واضح في قوله تعالى:" وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا"



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المسلم عليه أن يدق الجرس على باب منزله، حتى وان كان معه المفاتيح، حتى لا يتخون زوجته، مشيرًا إلى أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان.



وحذر أيضا من قيام الزوج بالتجسس على هاتف زوجته، معقبًا: "دي خصوصيات، ممكن يكون في خصوصيات او أسرار بينها وبين أختها او امها، إزاي يطلع عليها".

