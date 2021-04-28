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محمد حشيش: الزمالك عرض علي التعاقد مقابل 50 ألف جنيه عام 1987

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال محمد حشيش، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الراحل عزمي مجاهد كان من المقربين لديه وكان إنسان بمعنى الكلمة، ولكن فيروس كورونا أفقدنا شخصيات عزيزة علينا جدا. 

 

وأضاف محمد حشيش خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عزمي مجاهد كان وطني وشخصية جميلة وله مواقف وطنية تحسب له، وكان أحد أعمدة اتحاد الكرة.

 

وعن معرفته بالراحل عزمي مجاهد، أوضح محمد حشيش، أنه في أحد الأيام جاء إلى منزله، وطلب منه الذهاب إلى نادي الزمالك من أجل التعاقد معه، وطلبت مهلة للتفكير أكثر من مرة، والتقيت المسؤولين خارج النادي الزمالك، وكان مقابل مادي 50 ألف جنيه عام 1987.

 

وأوضح "حشيش"، أن الأهلي استغنى عنه لوجود لاعبين كبار لديه في ذلك الوقت، وقد انتسبت للنادي لفترة طويلة دون قيد، ثم توجهت للإسماعيلي، وحين ذهبت للدراويش، الأهلي طلب عودتي مرة أخرى بسرعة.

 

ولد محمد حشيش بحي عابدين عام 1962، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1983.

سطر محمد حشيش تاريخه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي و لمعت نجوميته خلال فترة الثمانينيات و كانت أولي رحلاته عام 1981 في البولة الأفريقية ضد فريق الأشغال الصومالية والتي أعتبرها من أصعب اللقاءات التي خاضها وسط حرب أهلية بالصومال.

 

تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.

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