سولشاير: طموحنا التتويج ببطولة الدوري الأوروبي

تجاهل أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء ما يتردد بشأن تراجع بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد محاولة ملاك الأندية تأسيس دوري السوبر، قائلا إن هدفه الفوز باللقب مرة أخرى.





وانهار مشروع دوري السوبر الأسبوع الماضي في مواجهة ضغوط هائلة من الجماهير وسلطات كرة القدم والحكومات، مما أجبر معظم الأندية المؤسسة على الانسحاب.





وبدأ مانشستر يونايتد هذا الموسم في بطولة دوري الأبطال، قبل الخروج من دور المجموعات لينتقل للدوري الأوروبي الأقل أهمية، لكنه فاز بلقبها عام 2017 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.





وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل استضافة روما في ذهاب قبل النهائي يوم الخميس: مرت علينا ليلة رائعة في هذه البطولة من قبل. ينصب تركيزنا على إنهاء الموسم بالاحتفال. بمجرد الخروج من دوري أبطال أوروبا، كان تركيزنا ينصب على بلوغ النهائي.





ريال سوسييداد وغرناطة فريقان إسبانيان جيدان، وكذلك ميلان وروما يتمتعان بتاريخ رائع، نشعر أننا كنا في منافسة جيدة، وبذلك مجهوا كبيرا من أجل المضي قدما. نحن على بُعد خطوة واحدة من النهائي.





وواصل: سيكون حلما تحقق عندما أرفع الكأس مع هذا النادي كمدرب. هذا الموسم طموحنا الفوز باللقب والاحتفال. أدرك ماذا يعني ذلك بالنسبة للمجموعة.





وأغضب سولشاير جماهير روما عقب التأهل لقبل النهائي، بقوله إنه لا يعرف الفريق ولم يشاهده من قبل، وعلقت جماهير النادي الإيطالي لافتات عليها تصريحات سولشاير وعليها عبارة تأكدوا أنه يتذكرنا، لكن المدرب النرويجي قال إن تصريحاته لا تعني عدم الاحترام.





وقال سولشاير كان ذلك عقب مباراة دور الثمانية مباشرة، كنت أشعر بالارتياح حينها بعد تأهلنا. شاهدت الفريق لكننا لم نحلله بعمق لمنحه الاحترام الكافي.





وواصل: روما فريق رائع يملك تاريخا عظيما. أمتلك قميص فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي في منزلي موقعة منهما. حللنا قدرات الفريق منذ علمنا بمواجهته، ونحن جاهزون.



