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نجم الأهلي السابق: علي أبو جريشة خلص عليا في تونس ووصفوني بالجاسوس

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمد حشيش نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق،سبب استغناء النادي الأهلي مرتين، لافتا أن الكابتن طارق سليم كان يضطهده بسبب مشادة حدثت بينهم أمام النادي على ركنة السيارة.

وتابع محمد حشيش خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت أول لاعب مصري يحترف في تونس وسعيدة بتجربتي مع الملعب التونسي وحققت معهم الكثير من الألقاب والبطولات وكنت تجربة رائعة ومفيدة للغاية واستغرقت موسمين.

 

وأضاف نجم الأهلى، الكابتن على أبو جريشة طلب مني شرائط فيديو لمباريات نادي الإفريقي التونسي للاطلاع على طريقة لعبهم وذهب النادي الإسماعيلي إلى تونس وقدم أداء أكثر من رائع وعقب اللقاء أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام التونسية قائلا: المباراة كانت سهلة وجميع المعلومات الكابتن محمد حشيش دعمنا بها"، لتشن الصحافة التونسية هجوما حادا عليه وتصفه بالجاسوس.

 

ولد محمد حشيش بحي عابدين عام 1962، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1983.

 

سطر محمد حشيش تاريخه بحروف من ذهب مع النادي الأهلي و لمعت نجوميته خلال فترة الثمانينيات و كانت أولي رحلاته عام 1981 في البولة الأفريقية ضد فريق الأشغال الصومالية والتي أعتبرها من أصعب اللقاءات التي خاضها وسط حرب أهلية بالصومال.

 

تلقي محمد حشيش عرضا للاحتراف في بريمن الألماني الا أن الظروف في تلك الفترة وصعوبة الاتصالات حالت دون تحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي، ثم جاء رحيله لصفوف نادي المقاولون العرب وبعدها خوض الإحتراف موسم 91-92 في صفوف الملعب التونسي كأول لاعب مصري يحترف في تونس.

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