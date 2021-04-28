Advertisements

إحالة 9 موظفين للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل بالمنيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أحال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 9 موظفين بالوحدة المحلية للقرية بالبرحاية ومكتب التموين بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.

جاء ذلك خلال حملة للتفتيش الادارى والانضباط البرجاية أسفرت عن تحويل 9 موظفين إلى التحقيق بسبب غياب بدون اذن وانقطاع عن العمل وترك العمل لعدد من الموظفين

ومن جانبه أمر العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف الحملات التنفيذية على الوحدات المحلية والأحياء والإدارات الخدمية،وعدم السماح باى نوع من التقصير وإحالة المقصرين للتحقيق للتأكيد على الانضباط فى العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطن.

ووجه اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

والتقي المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظًا على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم.

أخبار تهمك

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ 36 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ 17 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى