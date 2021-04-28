إحالة 9 موظفين للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل بالمنيا

أحال الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 9 موظفين بالوحدة المحلية للقرية بالبرحاية ومكتب التموين بالقرية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.



جاء ذلك خلال حملة للتفتيش الادارى والانضباط البرجاية أسفرت عن تحويل 9 موظفين إلى التحقيق بسبب غياب بدون اذن وانقطاع عن العمل وترك العمل لعدد من الموظفين



ومن جانبه أمر العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف الحملات التنفيذية على الوحدات المحلية والأحياء والإدارات الخدمية،وعدم السماح باى نوع من التقصير وإحالة المقصرين للتحقيق للتأكيد على الانضباط فى العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطن.



ووجه اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.



والتقي المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.



وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.



وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظًا على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم.

