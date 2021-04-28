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الفجر كلينك/ هل يمكن تعويض المياه بالمشروبات الغازية والعصائر؟.. عميد معهد التغذية تجيب (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة الصائمين على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتورة جيهان فؤاد، عميد معهد التغذية واستشاري تغذية الأطفال والتغذية الاكلينيكية، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

توضح الدكتورة "جيهان فؤاد"، خلال الفيديو هل يمكن تعويض المياه بالمشروبات الغاذية والعصائر؟ كالآتي:

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