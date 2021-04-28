ضبط كميات كبيرة من الرنجة الفاسدة بمحافظة الغربية

في إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبناء علي توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية وتوجيهات الدكتورعبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطريةوفي إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لمشاركة الأخوه المسحيين بأعيادهم.





قامت لجنة برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزاره _مدير المديرية والعميد محمد الميداني رئيس قسم شرطة البيئه والمسطحات ومشاركة أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وأطباء الإدارة البيطرية بكفر الزيات واسفر المرور علي بعض مصانع إنتاج الأسماك المدخنه(الرنجه ) بنطاق مركزي طنطا وكفرالزيات عن الاتى اجمالي المضبوطات( ١ طن و ٢٠٠ كجم اسماك رنجه غير صالحة و ١ طن رنجه يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ١١٥٠ كجم اسماك هارنج مجهزه للتصنيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي و١١٥٠ كجم اسماك هارنج يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي )ليكون بذلك اجمالي المضبوطات ٢٣٥٠ كجم اسماك مدخنه( رنجه ) واسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٢١٥٠ كجم اسماك مدخنه( رنجه ) واسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها و اتخاذ الإجراءات القانونيه المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصه في ذلك.





وتوالي مديريه الطب البيطري بالغربية أعمالها لاحكام الرقابة البيطريه علي الأسواق وكافة المنتجات الغذائيه ذات الاصل الحيواني في إطار مشاركة الأخوه المسيحيين بأعيادهم وذلك حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.