أحمد كريمة: كرامة العمامة تمنعني من التعليق على محمد رمضان (فيديو)

قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن عزوف الناس عن مكارم الأخلاق، مرده غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المساجد أو الكنائس، مشددًا على ضرورة بناء الأسر على مكارم الأخلاق.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لإعداد خطط لبناء الأسرة المصرية، بدلًا من الحصول على شهادة مفبركة قبل الزواج بان العريس والعروسة ليس بهما أي أمراض على غير الحقيقة.



وعن أزمة الفنان محمد رمضان، رد "كريمة"، قائلا: " شخصيتي العلمية تمنعي من التعقيب على هذا الامر، ما تجرنيش لحجات تانية، انا لا شأن لي بفلان أو علان، لكي أحافظ على كرامة العمامة".

