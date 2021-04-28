Advertisements

أحمد كريمة: كرامة العمامة تمنعني من التعليق على محمد رمضان (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن عزوف الناس عن مكارم الأخلاق، مرده غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المساجد أو الكنائس، مشددًا على ضرورة بناء الأسر على مكارم الأخلاق.

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لإعداد خطط لبناء الأسرة المصرية، بدلًا من الحصول على شهادة مفبركة قبل الزواج بان العريس والعروسة ليس بهما أي أمراض على غير الحقيقة.

وعن أزمة الفنان محمد رمضان، رد "كريمة"، قائلا: " شخصيتي العلمية تمنعي من التعقيب على هذا الامر، ما تجرنيش لحجات تانية، انا لا شأن لي بفلان أو علان، لكي أحافظ على كرامة العمامة".

أخبار تهمك

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. شاهد هدف محرز العالمي

منذ 36 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

الكشف عن أول المغادرين خارج برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم القلعة الحمراء السابق: ابني كان بيلعب في الأهلي وانتقل إلى بيراميدز

منذ 37 دقيقة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ 18 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل خطة الانتشار على مستوى الجمهورية الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر يُعلن موعد انخفاض إصابات كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

10:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

09:30 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى