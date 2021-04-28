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عاجل - كارتيرون يستبعد نجم الزمالك من مواجهة المقاولون

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وجاء قرار المدير الفنى للزمالك لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة ومتفوقًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراتين مؤجلتين.

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كارتيرون عواد المقاولون الزمالك

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